Burak Yılmaz'ın yerine Kevin Prince Boateng

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor maçıyla ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz'ın yerine Kevin Prince Boateng
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03 Haziran 2020 09:57
Süper Lig'de aranın ardından Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta forvet bölgesi için karar verildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yerine Antalyaspor maçında Kevin Prince Boateng'e görev vermeyi düşünüyor.

Sergen Yalçın Bu doğrultuda taktik çalışmalarda Ganalı yıldızı asntrafor bölgesinde denedi.

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