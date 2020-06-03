Süper Lig'de aranın ardından Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta forvet bölgesi için karar verildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yerine Antalyaspor maçında Kevin Prince Boateng'e görev vermeyi düşünüyor.
Sergen Yalçın Bu doğrultuda taktik çalışmalarda Ganalı yıldızı asntrafor bölgesinde denedi.
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yerine Antalyaspor maçında Kevin Prince Boateng'e görev vermeyi düşünüyor.
Sergen Yalçın Bu doğrultuda taktik çalışmalarda Ganalı yıldızı asntrafor bölgesinde denedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın