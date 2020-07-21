Burak Yılmaz'ın isyanı yerli ve milli!

Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil" diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. 35 yaşındaki futbolcunun son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili 'serbest olsun' algısı yaratan kesime tepkili olduğu öğrenildi.



Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın, yerli futbolcuların yaptığı fedakarlıklara yabancıların yaklaşmadığını savunup şöyle dert yandığına ulaştı:



FIFA'YA GÜVENİYORLAR!



"Ben Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun."



