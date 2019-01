Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli resmen açıklandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı. Dün akşam yoğun yağış nedeniyle salonda çalışan siyah-beyazlı futbolcular, sahadaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 1 / 18 Beşiktaş idman - 4 Ocak

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş taraftarına da bir mesaj gönderen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e de teşekkür etti.

''Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. inanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol Hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla''

Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Burak Yılmaz için KAP açıklaması geldi.Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor'a Burak Yılmaz transferi için 8.429.708 TL ödeyecek. Burak, Trabzonspor'dan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yaptı.Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.