Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi açıklandı

Beşiktaş'ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi.Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.Trabzonspor, golcü ouncuyla ilgili ilk resmi açıklamayı KAP'a yaptı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi. Beşiktaş da kısa bir süre sonra KAP'a görüşmelere başlandığına dair açıklamayı yaptı.Burak Yılmaz transferi için öncelikle Trabzonspor ile anlaşma yoluna gitmeye çalışan Beşiktaş, bordo-mavili kulüp ile 950 bin euro bonservis bedeli üzerine anlaşmaya varıldı.Burak Yılmaz ile görüşen Beşiktaş, oyuncuya yıllık 2,5 milyon euroya karşılık gelen Türk Lirası sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık bir sözleşme önerirken, gelecek sezon performansına göre 1 yıllık opsiyonu da anlaşmaya dahil etti.Burak Yılmaz'ın alternatifler arasında en mantıklısı olduğunu vurgulayan idareci, ''Ara transfer dönemi riskli bir dönem. Elimizde Türkiye'yi, bizi bilen biri var, diğer tarafta da adaptasyon sorunu yaşayacak oyuncular var. Klas olarak baktığımızda hiçbiri Burak'ın üstü de değil. Maddi gerçekler var, maddi gerçeklere göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Elimizde 4 tane seçenek var, Burak alternatifler içinde belki de en kalitelisi." ifadelerini kullanmıştı.