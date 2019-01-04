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Burak Yılmaz'ın 5 ay önceki mesajı!

Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'ın sezon başında Fikret Orman ve Umut Güner'e mesaj yolladığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Burak Yılmaz'ın 5 ay önceki mesajı!
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04 Ocak 2019 13:54
SPORX ÖZEL - 23 Kasım 2018 saat 13:00'te "Londra'da görüşme: Burak Yılmaz ve Umut Güner" haberi ile transferdeki ilk görüşmeyi Türkiye'ye duyuran Sporx.com (O haber için tıklayın), bu kez de sezon başında son anda gerçekleşmeyen transferden önce Burak Yılmaz'ın başkan Fikret Orman'a gönderdiği mesajı açıklıyor.

Sezon başı transfer döneminin bitimine üç gün kala Beşiktaş'a transferinin bir türlü sonuçlanmamasından büyük bir rahatsızlık dutan Burak Yılmaz, Beşiktaş Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen bir menajere, "Ağabey, Fikret başkanla mı konuşursun, Umut ağabeyle mi konuşursun bilemem ama bu işi bir an evvel bitirsinler. Çok zor durumda kaldım, ben çocuk değilim" şeklinde bir mesaj atarak transfer için yardım istediği öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın mesajından sonra Beşiktaş, son bir görüşme için Hayrettin Hacısalihoğlu ile tamasa geçerek görüşme gerçekleştirdi ancak bordo-mavili kulüp, Beşiktaş'ın teklif ettiği bonservis bedelini düşük buldu. Transfer döneminin son saatine kadar Beşiktaş'a transfer olmak için umudunu koruyan Burak Yılmaz, iki kulüp anlaşamayınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'da kaldığını açıkladı.

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