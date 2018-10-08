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Burak Yılmaz'dan Trabzonspor için geri adım

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulüp aleyhine TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti.

Kaynak: AA
Burak Yılmaz'dan Trabzonspor için geri adım
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08 Ekim 2018 16:49
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.

Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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