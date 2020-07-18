Burak Yılmaz'dan tek başına derbi kampı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sağ alt baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle Malatya'da takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmek için yoğun mesai yapıyor. Takım idmanları akşam 18.00'de başlamasına rağmen sabah 09.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen 35 yaşındaki futbolcu, önce masaj yaptırıyor, ardından tedavi görüyor.



Kaptan, 18.00'deki takım idmanıyla birlikte fizyoterapist eşliğinde toplu ve topsuz çalışmalarını sürdürüyor.



ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKAMAM



Sağlık ekibi de akşam saat 20.00'de evinin yolunu tutan Burak için Gökhan Gönül'de olduğu gibi çeşitli tedaviler uygulayarak sakatlık problemini çözmeye çalışıyor.



Golcü oyuncu, yakın çevresiyle sohbetlerinde "Derbiyi kazanmamız gerekiyor. Ligi üçüncü bitirmemiz lazım. Takım arkadaşlarımı bu kritik haftada yalnız bırakamam. Ne pahasına olursa olsun oynamalıyım" ifadelerini kullanarak düşüncelerini dile getiriyor. Bu arada Burak, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.



İLK GOLÜ ATAN KAYBETMİYOR



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 30 derbide ilk golü atan taraf sadece 3 kez yenildi. Bu karşılaşmada Kanarya 18, Kartal ise 11 kez ilk golü atarak öne geçti. 1 maç ise golsüz sona erdi. Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken 2'sini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



