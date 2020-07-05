Burak Yılmaz'dan takıma motivasyon

Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi hedefinde olan takımda arkadaşlarına motivasyon veriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Burak Yılmaz'dan takıma motivasyon
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05 Temmuz 2020 11:17
Avrupa kupalarına gitmek için riskli konumda bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın geriye kalan 5 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Yalçın'ın takım içindeki en büyük ateşleyicisi ise Kaptan Burak Yılmaz. Tecrübeli forvetin, takımla yaptığı son konuşmada, "Herkes dişini sıksın. Bize yakışır şekilde, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve ligi bitirebileceğimiz en yüksek noktada tamamlayalım" dediği öğrenildi.

Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş forması ile 23 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki golcü bu maçlarda takımına 14 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



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