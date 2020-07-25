'Burak Yılmaz'dan sonra Falcao'ya da teklif gelse kabul edilir'

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Fransa Ligi takımlarından Lille'e transfer olmasını yayıncı kuruluş yorumcularından Metin Tekin ve Tugay Kerimoğlu değerlendirdi.



"BİZİM ZAMANIMIZDA 28-29'DA BİTERDİ"



Avrupa'da Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers formaları giyerek Türkiye'yi temsil eden Tugay Kerimoğlu "Bizim dönemimizde 28-29 yaşında kariyer bitiyordu. Şimdi futbolcular çok şanslı." dedi.



"LILLE DE FUTBOLCU BULAMIYOR"



Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Metin Tekin ise "Fransa'da Lille, futbolcu bulamıyor ve Burak Yılmaz'ı alıyor. Oyuncu bulmak da kolay değil." ifadelerini kullandı.



"YERİNE OYUNCU BULAMAZLAR"



Metin Tekin ayrıca "Beşiktaş için önemli bir kayıp. Hangi maliyete böyle bir kaliteyi bulacaksınız, tartışılır. Beşiktaş'ın da durumu ortada. Burak kalitesini kaybetmek, yerine oyuncu bulacaklarını düşünmüyorum da bir de maliyet var." dedi.



"FALCAO TEKLİFİ KABUL EDİLİR"



Tugay Kerimoğlu ise "Sadece Beşiktaş için değil, Galatasaray için de geçerli. Falcao'ya teklif gelse, hemen kabul edecekler. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da durum aynı." yorumunu yaptı.



