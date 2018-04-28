Burak Yılmaz'dan olay 'ayrılık' sözleri

'un golcü oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılabileceğini de söyledi.Burak Yılmaz öncelikle yapılan eleştirilerle ilgili konuştudedi.Golcü oyuncu sezon sonunda ayrılabileceğinin de sinyallerini verirkenifadelerini kullandı.