Burak Yılmaz'dan müthiş istatistik! 116 dakikada bir atıyor

Hollanda karşısında üç gole birden imza atarak zoru başaran Burak Yılmaz, kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşamasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. 35 yaşındaki futbolcu adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı ancak fırtına gibi geri dönüş yaptı. İşte Burak'ın kariyerinden öne çıkanlar:



ZİRVEYE GÜNEŞ İLE ÇIKIYOR!



Burak, kariyerinin zirvelerine Şenol Güneş ile çıkıyor. Güneş yönetiminde oynadığı 108 maçta 69 gol atan ve 14 asist yapan Burak Yılmaz, aynı zamanda kariyerinin ilk çıkışını da 2010-11 sezonunda deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor'da 36 maçta 20 gol atarak yapmıştı.



YAŞLANMADI OLGUNLAŞTI



İlerleyen yaşının da etkisiyle birlikte sakatlanma sayısı artış gösteren Burak buna rağmen durmak bilmedi. Kral, 1980'de Klaus Allofs'tan bu yana Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Toplamda ise Portakallar'ın ağlarını 5 kez sarstı.



116 DAKİKADA 1 GOL ATTI



Gittiği her takımda yüksek performans sergilemeyi başaran 35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 472 mücadelede her 116 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 242 gol atıp, 64 asist yaptı. 35 bin 694 gibi yüksek bir oynama süresine de ulaştı.







