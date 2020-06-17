Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Haber; Sporx.com
Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret!
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17 Haziran 2020 01:10
Beşiktaş'ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, sakatlanan kaleci Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.



Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.



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