Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret!

Beşiktaş'ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, sakatlanan kaleci Fernando Muslera'yı ziyaret etti.
34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.
34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.