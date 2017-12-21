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Burak Yılmaz'dan Halis Özkahya esprisi!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, antrenman sırasında yaptığı espriyle bordo-mavili takım arkadaşlarını güldürdü.

Kaynak: Sabah
Burak Yılmaz'dan Halis Özkahya esprisi!
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21 Aralık 2017 09:46
Trabzonspor'un dünkü idmanına Burak Yılmaz nükteli yaklaşımıyla damga vurdu.

Golcü oyuncu kendisine yapılan faul yardımcı hoca tarafından verilmeyince, "Halis Özkahya gibisin hocam" diyerek sitem etti.

Özkahya cumartesi günü oynanan Bursaspor maçında Burak'a yapılan penaltıyı görmezden gelmişti.

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