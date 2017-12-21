Burak Yılmaz'dan Halis Özkahya esprisi!

Trabzonspor'un dünkü idmanına Burak Yılmaz nükteli yaklaşımıyla damga vurdu.
Golcü oyuncu kendisine yapılan faul yardımcı hoca tarafından verilmeyince, "Halis Özkahya gibisin hocam" diyerek sitem etti.
Özkahya cumartesi günü oynanan Bursaspor maçında Burak'a yapılan penaltıyı görmezden gelmişti.
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Golcü oyuncu kendisine yapılan faul yardımcı hoca tarafından verilmeyince, "Halis Özkahya gibisin hocam" diyerek sitem etti.
Özkahya cumartesi günü oynanan Bursaspor maçında Burak'a yapılan penaltıyı görmezden gelmişti.
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