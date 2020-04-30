Burak Yılmaz'dan feda çağrısı: 'Sıra sizde'

Beşiktaş'ta gelecek sezonun bütçesini ciddi oranda azaltmak için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Daha önce futbolcularla yapılan görüşmelerde yönetim istediği sonuca ulaşamamış hatta takımın çoğunluğu önce biriken alacakların ödenmesini talep etmişti.Bu durumda gözlerin çevrildiği takımın kaptanı Burak Yılmaz'ın sözleri çok etkili oldu. Bu zamana kadar parayla hiç işini olmadığını ve her zaman kulübe yardımcı olmaya çalışacağını belirten tecrübeli futbolcu yönetimin elini oldukça güçlendirdi. Siyah-beyazlı yöneticiler diğer futbolcularla aradaki köprüyü Burak Yılmaz'la kurmaya çalışıyor.Yönetimin isteği üzerine takımdaki yerli futbolculara konuşma yapan golcü oyuncusu, bu zor günlerde herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla yaptığı telekonferansta kendisinin senelik ücretinde indirime gideceğini belirten Burak Yılmazdiyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı ve olumlu geri dönüşler aldı. Yabancılardan 1,2 milyon avro ödenen Boyd'un yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır oldukları öğrenildi.