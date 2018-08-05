Burak Yılmaz'dan dikkat çekici paylaşım

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'un golcü futbolcusu, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı sürdürdüğü çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Kasığındaki sakatlık nedeniyle sezon öncesi ameliyat edilen Burak Yılmaz, yeni sezon öncesi çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.Sağlık ekibinin de eşlik ettiği golcü futbolcu, gün içinde takımdan ayrı şekilde kondisyon ağırlıklı çalışıyor.Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalarının fotoğraf ve videosunu paylaşan tecrübeli futbolcu, bu kez de tesislerde yer alan bir binanın üzerinde yer alan yazıyı gösterip, terini silerken çekilen videosunu takipçilerine aktardı.Antrenmanı tamamlayarak tesislere girmeye hazırlanan Burak Yılmaz, bina üzerindeki "idman yaparken akmayan ter, müsabakada gözyaşı olur." yazısını göstererek terini sildi.