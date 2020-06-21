Burak Yılmaz'dan deplasmanlara imza

Denizli maçıyla ilk 11'e dönen Burak, Beşiktaş'ın deplasmanda bulduğu son 10 golün beşine imzasını attı.



Burak Yılmaz, kart cezasının dolmasının ardından ilk 11'deki yerini aldı. Tecrübeli forvet, takımını 1-0 öne geçiren vuruşu yaparken Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 deplasman golünün 5'ine imza attı.



Bu sezon ligde 21 maçta forma giyen Burak 12 kez ağları sarstı. Burak, 2020 yılında ise 10 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.



Öte yandan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 17 kez ağları sarsarken bunların 6'sı Burak Yılmaz'dan geldi.



