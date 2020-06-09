Burak Yılmaz'dan Caner ve Gökhan'la özel görüşme

Beşiktaş'ta gelecek sezon için radikal değişiklikler yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi futbol takımının bütçesini 30 milyon avroya kadar düşürmeyi planlarken kadrodaki yerli yıldızların durumu merak ediliyor.Özellikle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un yıllık ücret konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Kaptan Burak Yılmaz bu konuda ilk adımı atmış ve Beşiktaş için gerekeni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da olduğu için eleştirilerin uzağında kalırken Kaptan'ın indirim hareketine rağmen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sessiz kalmaları üzerine dedikodular tavan yapmıştı.Yılların tecrübesiyle dümene geçen kaptan Burak Yılmaz, sık sık olumsuz haberlere konu olan takım arkadaşları için terapiye başladı.Takım arkadaşlarına işlerine odaklanmalarını tavsiye eden Burak Yılmaz "diyerek arkadaşlarını motive etti.