Burak Yılmaz'da koronavirüs paylaşımı: "Bir sen eksiktin!"

Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz'da koronavirüs paylaşımı: 'Bir sen eksiktin!'
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10 Mayıs 2020 09:55
Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

"Bir sen eksiktin"

Koronavirüsü salgınının takımda görülmesinin ardından takım kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.



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