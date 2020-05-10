Burak Yılmaz'da koronavirüs paylaşımı: 'Bir sen eksiktin!'

Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
"Bir sen eksiktin"
Koronavirüsü salgınının takımda görülmesinin ardından takım kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"Bir sen eksiktin"
Koronavirüsü salgınının takımda görülmesinin ardından takım kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın