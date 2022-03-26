Burak Yılmaz: "Zemin ıslak ve yumuşaktı"

A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz, o anları anlattı.

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Burak Yılmaz: 'Zemin ıslak ve yumuşaktı'
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26 Mart 2022 09:42
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, "Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda" sözleriyle dile getirdi duygularını.

"ZEMİN ISLAK VE YUMUŞAKTI"

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri:

"Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz'i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok üzgünüm."



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