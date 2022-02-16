'Burak Yılmaz yok, Cenk Tosun'u istiyoruz'

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, son günlerde sezon sonu siyah beyazlılara geleceği konuşulan eski golcüleri Burak Yılmaz ve Cenk Tosun için açıklamalarda bulundu.



Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Burak Yılmaz ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Şenol Güneş ile ilgili de bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü şeyler olmazsa, hocamız ve genç futbolcularla yola devam edeceğiz. dedi.



Cenk Tosun konusunda ise, "Cenk Tosun şu anda başka bir takımın oyuncusu. Şu anda konuşmam doğru olmaz. Sözleşmesi bitince konuşuruz. Giderken söylemiştim, İstanbul'da oynamak isterse ona kucak açacağız. Tekrar gelmesini istiyoruz" sözlerine yer verdi.





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