Burak Yılmaz yine attı, Fortuna yine mağlup

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Heerenveen ile Fortuna Sittard kozlarını paylaştı.



Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Heerenveen 2-1 kazanırken, goller 22. dakikada Sydney van Hooijdonk ve 44. dakikada Milan van Ewijk'in ayağından geldi.



BURAK YILMAZ BOŞ GEÇMEDİ



Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Türk futbolcular Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atarken, Doğan Erdoğan ise 66. dakikada oyundan alındı.



Bu sonuçla beraber Heerenveen puanını 8'e yükseltirken, Fortuna Sittard henüz puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Heerenveen evinde NEC Nijmegen'i konuk ederken, Fortuna Sittard da Utrecht'i ağırlayacak.



(Görsel kaynak: Heerenveen Twitter)





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