Burak Yılmaz: "Yeni şampiyonluklarımızın başlangıcı"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'dan yeni sezonda da takımda olacağına dair açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Burak Yılmaz: 'Yeni şampiyonluklarımızın başlangıcı'
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24 Mayıs 2021 13:28
Fransa Ligue 1'de PSG'nin 1 puan önünde şampiyon olarak tamamlayan Lille'de Burak Yılmaz gelecek szonda da takımda kalacağının sinyalini verdi.

Sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

"Ve oldu. Şampiyon olduk. Lille ile birlikte bu meydan okumanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Fransa Ligi şampiyonluğu yolculuğumuzda her an birlikte savaştığımız takımımla ve Lille camiası ile gurur duyuyorum. Yürekleri gurbetteki evlatları ile çarpan, "Bizim Çocuklar" diyerek her an bizlere destek olan canım ülkemin güzel insanlarına minnet ile teşekkür ediyorum. Ve canım ailem... Sizi çok seviyorum. Takımım Lille olarak şampiyonluğumuzun, yeni şampiyonluklarımızın ve başarılarımızın başlangıcı olacağına inanıyorum."




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