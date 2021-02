Lille'in Türk ikilisi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, UEFA'ya konuştu.



İşte Burak ve Yusuf'un sözleri...



UEFA: Lille'e adaptasyonunuz nasıl gidiyor? İyi misiniz?



Burak Yılmaz: Yusuf ile Trabzonspor'da da beraber oynuyorduk. Performansı beni hiç şaşırtmadı. Bir gün süperstar olacağını ona söylemiştim. Bunu başarmak için her şey Yusuf'a bağlı. Çok iyi başladı ve onun adına çok mutluyum.



Benim içinse yeni bir macera, yeni bir tecrübe oldu. Mücadele etmeyi seven biriyim. Şu an da her şey çok güzel gidiyor.



"TEK BAŞIMA KARAR VERİRİM"



UEFA: 35 yaşındayken Avrupa'da ilk macerana atılmaya nasıl karar verdin?



Burak Yılmaz: Tüm kararlarımı tek başıma ve nasıl istersem öyle veririm. Öncesinde Türkiye'de kalmayı istedim ve Avrupa'dan gelen birçok teklifi kabul etmedim. Türkiye'de çok iyi bir kontratım vardı. Daha önce gelmediğim için pişman değilim. Bu sezon Lille'e geldiğim için de pişman değilim.



"BURAK GELİYOR DEDİLER, İNANAMADIM"



UEFA: Yusuf, Burak'ın Lille'e transfer olacağını duyunca ne hissettin?



Yusuf Yazıcı: Burak ile Trabzonspor'da ve milli takımda beraber oynamıştık. İlk başta inanamadım. Kariyerinde bir gün Türkiye'den ayrılacağını hiç düşünmemiştim. Bence başka bir şey keşfetmek istedi veya beni çok özledi.



Burak Yılmaz ile bir arada oynuyor olmak beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bana Trabzonspor'da çok yardımcı olmuştu, ondan çok şey öğrenmiştim. Onunla bir gün Fransa'da yan yana oynayacağımı hiç düşünemezdim.



"BURAK BANA YARDIM EDİYOR"



UEFA: UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki performansın ve iki hat-trick'in hakkında ne dersin?



Yusuf Yazıcı: Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı böyle bir performans ortaya koyamazdım. Açıkçası benim için de sürpriz oldu. Sıkı çalışmalarımın karşılığını aldım. Ben sahada her zaman elimden gelen her şeyi veren biriyim.



Burak da gol yollarında performansımı geliştirmemi sağladı. Normalde daha çok merkezde oynardım ama 4-4-2 gibi oynarken ikinci forvet oluyorum. Teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yapıyorum. Önde oynuyorsanız gol atmak zorundasınız. Ben de elimden geldiğince buna çalışıyorum.



"YUSUF'UN HER ŞEYİ FUTBOL"



UEFA: Burak, Yusuf'un Sparta Prag'a attığı üçüncü gol hakkında ne söylemek istersin? Ondan topu istedin ama o şansını denedi.



Burak Yılmaz: Kaleye vurmaya karar verdiyse onu artık suçlayamazsınız. Yusuf çok sıkı çalışıyor. Futbol onun için her şey diyebilirim. Şu an önde oynayan bir oyuncu ve gol atması gerekiyor. Gol atamadığı veya iyi oynayamadığı maçlar da olacaktır ama gençleri desteklemek çok önemli. Böyle maçlar sonrasında herkes Yusuf'a destek olmalı.



Zorlu zamanlarda mental olarak da ayakta kalmalı. O anlarda da güçlü olacağına inanıyorum. Türk oyuncuların burada gösterdiği performans beni gururlandırıyor. Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmayalım. Burada ülkemizi temsil ediyoruz.



"İLK MAÇTA İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"



UEFA: Son 16 maçında Ajax ile karşılaşacaksınız.



Yusuf Yazıcı: Geçen sezon Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşmıştık. Çok iyi oynamıştık ama sonuç alamamıştık. Geçen sezon saha dışında çok problem yaşamıştık. Bu sezon bu problemlerin üstesinden geldik ve gelişim gösterdik. İlk maçta işi bitirmek istiyoruz. Yoksa her şey çok karmaşık olabilir. İlk maçta iyi sonuç alamazsak da paniklemeyeceğiz.