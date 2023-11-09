Burak Yılmaz ve takıma protesto! Sergen Yalçın'a tezahüratı!

Beşiktaşlı taraftarlar, takımı ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı protesto etti. Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Yılmaz ve takıma protesto! Sergen Yalçın'a tezahüratı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 21:42
Son güncelleme 09 Kasım 2023 21:43
Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

"Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar "Formayı çıkarın, s....... gidin" diye bağırdı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery