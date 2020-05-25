Burak Yılmaz ve Sercan Yıldırım'ın Survivor'da Anlat Bakalım performansı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, akşam bayram özel yayınıyla ekrana geldi. Survivor yarışmacıları, çeşitli yerlerden bağlanan Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül ile eşleşerek Anlat Bakalım'da yarıştı.
Anlat Bakalım'da ilk olarak Sercan Yıldırım ile Burak Yılmaz performans sergiledi. İkilinin oyundaki konuşmaları eğlenceli anlara sahne oldu.
FOTOĞRAFA DOKUNUN, O ANLARI İZLEYİN
Anlat Bakalım'da Emre Belözoğlu ve Aycan Yanaç da takım oldu. O anları da fotoğrafa tıklayarak izleyebilirsiniz
ANLAT BAKALIM OYUNU SKORLARI
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10
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Anlat Bakalım'da ilk olarak Sercan Yıldırım ile Burak Yılmaz performans sergiledi. İkilinin oyundaki konuşmaları eğlenceli anlara sahne oldu.
FOTOĞRAFA DOKUNUN, O ANLARI İZLEYİN
Anlat Bakalım'da Emre Belözoğlu ve Aycan Yanaç da takım oldu. O anları da fotoğrafa tıklayarak izleyebilirsiniz
ANLAT BAKALIM OYUNU SKORLARI
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın