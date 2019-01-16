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Burak Yılmaz ve Mirin formayı kapıyor

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki golcü antrenmanlardaki performansıyla hocasının gözüne girmeyi başardı. Güneş'in Akhisar'a karşı Burak'a ilk 11'de yer vereceği kaydedildi.

Kaynak: Star
Burak Yılmaz ve Mirin formayı kapıyor
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16 Ocak 2019 11:03
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'ın devre arasındaki flaş transferi Burak Yılmaz'ı ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Bir başka yeni transfer Isimat-Mirin'in de 11'de başlaması bekleniyor.

1.5 AY SONRA OYNAYACAK

Trabzonspor'dan alındıktan sonra ilk idmanına 4 Ocak'ta Antalya kampında çıkan Burak Yılmaz'ın çift kale maçta oldukça hırslı gözükmesi dikkat çekti.

Güneş'in de "Kendimi iyi hissediyorum. Göreve hazırım" diyen 33 yaşındaki golcüye Akhisar deplasmanında ilk 11'de şans vereceği bildirildi. Burak en son Trabzon'dayken 1-1'lik Bursa maçında oynamıştı.



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