Burak Yılmaz ve Cenk Tosun birbirini takipten çıktı!

Beşiktaş'taki görevini bırakan Burak Yılmaz ile Beşiktaş arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ile de iletişimi kesti.
Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.
Bu hareket, sosyal medyada taraftarlar arasında oldukça büyük tepki gördü.
Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ile de iletişimi kesti.
Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.
Bu hareket, sosyal medyada taraftarlar arasında oldukça büyük tepki gördü.
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