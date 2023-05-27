Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor!

Fortuna Sittard'dan ayrılık kararı alan Burak Yılmaz'ın, gelecek sezon Eyüpspor'a transfer olacağı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor!
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27 Mayıs 2023 12:49
Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor.

Futbolu bırakabileceği de konuşulan deneyimli golcünün, futbol oynamaya devam edeceği ve kariyerini Türkiye'de sürdüreceği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finaline kalan Eyüpspor'un, Burak Yılmaz'ın gelecek sezon formasını giyeceği takım olduğu ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun kısa sürede Türkiye'ye geleceği ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Fortuna Sittard ile geçtiğimiz yıl 2 sezon futbolcu, 3 yıl antrenör olarak sözleşme imzalayan 37 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibinde 27 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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