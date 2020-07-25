Burak Yılmaz: "Trabzonspor'a çok üzüldüm"

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor için de konuştu.

Haber; Sporx.com
Burak Yılmaz: 'Trabzonspor'a çok üzüldüm'
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25 Temmuz 2020 18:54
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Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile ilgili de konuştu.

Bordo-mavililerin şampiyonluğu kaçırmasına üzüldüğünü kaydeden tecrübeli oyuncu, "Onur Kıvrak ile Trabzonspor'u sürekli konuşuyoruz. Trabzonspor'un kaçan şampiyonluğuna çok üzüldüm. İnşallah 2011-2011'den sonra yaşanan şeyleri Trabzonspor yaşamaz. 2010-2011'den 5 sene sonra şampiyonluğa oynayan bir Trabzonspor oldu. Allah korusun, inşallah bir 5, bir 9 sene daha ileri atmaz. Bu sene gerçekten çok üzüldüm" dedi.

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