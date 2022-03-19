Burak Yılmaz sürprizi! İki Süper Lig ekibi...

Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan başarılı golcü Burak Yılmaz'ın iki Süper Lig ekibiyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz sürprizi! İki Süper Lig ekibi...
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19 Mart 2022 12:21
Lille formasıyla son olarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Süper Lig'e döneceği iddia edildi. Golcü oyuncunun bunun için Süper Lig'den iki kulüple görüştüğü ortaya çıktı.

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılması bekleniyor.

Bu sezon Fransız ekibinde istediği performansı yakalayamayan milli oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor...

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi.

7 GOL 5 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi...

Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille formasıyla Chelsea filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihine geçti. Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37 yaş 148 gün) ve Paolo Maldini'nin (36 yaş 333 gün) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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