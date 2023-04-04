Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığını açıkladı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Burak Yılmaz'ın futbolculuk kariyerini noktalayarak Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme gelirken, deneyimli oyuncu ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.



Burak geçtiğimiz yaz, Hollanda kulübü ile 2 yıl futbolcu, 3 yıl ise antrenör olarak sözleşme imzalamıştı. 37 yaşındaki oyuncunun Sittard ile yollarını ayırması sonrasında Türkiye'ye dönüş iddiaları da güçlendi.



Bu sezon Fortuna Sittard ile 26 resmi maça çıkan 37 yaşındaki Burak Yılmaz, bu maçlarda 9 gol 5 asist kaydetti.





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