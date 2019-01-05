Burak, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede artık sahada konuşacağını söyledi. Güneş ise işine odaklanması gerektiğini dile getirdi, "Sen iyi bir golcüsün. Burada yapacağın çok iş var" diyerek moral verdi.Beşiktaş'ın yeni transferi olan Burak Yılmaz, dün yeni takımı ve arkadaşlarıyla ilk antrenmanına çıktı. Gece geç saatlerde kampa katılan tecrübeli golcü, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Kampta, teknik direktör Şenol Güneş ile de bir araya gelen Burak Yılmaz'ın, "Sizi mahcup etmeyeceğim hocam" dediği ifade edildi.Taraftar tepkisine rağmen, Burak Yılmaz'ın alınmasına onay veren başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'i, utandırmayacağını sözlerine ekleyen siyah-beyazlı futbolcunun, "Tek isteğim Beşiktaş formasıyla futbolu bırakmak... Antalyaspor'da oynarken birçok teklifin arasından Beşiktaş'a geldim. Çünkü Beşiktaşlıyım. Maalesef buradan kendi isteğimle gitmedim. Şükürler olsun ki tekrar geri dönebildim. Biliyorum, hem hocam hem de yönetim benim için riske girdi. Artık bundan sonra sahada konuşacağım" diye konuştuğu bildirildi.Teknik direktör Şenol Güneş'in ise, "Artık işine odaklan. Sen iyi bir golcüsün. Burada yapacağın çok iş var. Yuvana tekrar hoş geldin" diyerek moral verdi.Öte yandan Şenol Güneş ve yardımcıları, Burak Yılmaz'a ekstra antrenmanlar yaptıracak. Maç eksiği olduğu için özel bir programla ligin ikinci yarısına hazırlanacak olan Burak Yılmaz, Akhisar maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.