Burak Yılmaz: "Söylemek istediğim çok şey var"

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: 'Söylemek istediğim çok şey var'
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19 Temmuz 2020 23:27
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a yakışmayan bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Burak Yılmaz: "Performansımdan mutluyum ama Kovid sürecinde ne kadar fit kaldık, o tartışılır. Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu önemli değil, derbi her zaman derbidir" dedi.

Söylemek istediği çok şeyin olduğunu ancak zamanını beklediğinin altını çizen Burak, "Takımla bir antrenman yapabildim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatı komundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim." dedi.

Şampiyon Başakşehir'i de tebrik eden Burak, "Başakşehir'i tebrik ederim, inşallah Allah bize de o duyguyu yaşatır" ifadelerini kullandı.



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