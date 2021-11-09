Burak Yılmaz: "Son sözü biz söyleyeceğiz"

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'Son sözü biz söyleyeceğiz'
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09 Kasım 2021 12:43
A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak son iki maç öncesi umut dolu açıklamalar yaptı.

"ADIMIZI DÜNYA KUPASI'NA YAZDIRACAĞIZ"

Cebelitarık ve Karadağ maçlarına iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen kaptan, "Son saniyeye kadar bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Her iki karşılaşmayı da kazanacağız. Norveç de kayıp yaşayacaktır. Playoff'lardan da olsa adımızı 2022 Dünya Kupası'na yazdıracağız. Türkiye, daha önce olduğu gibi zoru başaracak ve Katar'da sahne almaya hak kazanacak" dedi. Tüm Türkiye'nin desteğini isteyen Burak, "İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz" dedi.

EN SKORER İSİM

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 karşılaşmada forma giyen kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Elemelerde 5 kez rakip fileleri havalandıran 36 yaşındaki futbolcu, ayyıldızlı ekibin attığı 19 golün 4'te birini imza attı.


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