Burak Yılmaz'sız Lille, deplasmanda kayıp!

Fransa Ligi'nde 10. hafta maçında Clermont ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Clemornt oldu.
Clermont'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Vital N'Simba kaydetti.
Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giymedi. Zeki Çelik 90 dakika karşılaşmada forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada oyuna girdi.
Ligde 7 hafta sonra kazanan Clermont, puanını 13'e yükseltti. Lille'in ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve milli futbolcularımızın takımı, 14 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Clermont, Nantes'a konuk olacak. Lille, Brest'i ağırlayacak.
Clermont'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Vital N'Simba kaydetti.
Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giymedi. Zeki Çelik 90 dakika karşılaşmada forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada oyuna girdi.
Ligde 7 hafta sonra kazanan Clermont, puanını 13'e yükseltti. Lille'in ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu ve milli futbolcularımızın takımı, 14 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Clermont, Nantes'a konuk olacak. Lille, Brest'i ağırlayacak.