Burak Yılmaz sistem değişikliğine gidiyor

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz takımın formasyonunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz sistem değişikliğine gidiyor
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16 Ekim 2023 11:11
Son güncelleme 16 Ekim 2023 11:14
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta dizginleri iyice eline aldı.

Milli takım arasını fırsat bilen ve takımına yoğun bir antrenman programı belirleyen genç çalıştırıcı, taktiksel değişime gidiyor.

2 FARKLI FORMASYON BELİRLEDİ

Burak Yılmaz, Şenol Güneş ile bir buçuk senedir 4-3-3 oynayan takımı, 4-4-2 ve 4-4-1-1 sistemine hazırlıyor.

Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 10 numara bölgesine de Ante Rebic ve alternatif olarak Rachid Ghezzal'ı deniyor.

RASHICA DEĞİŞMEZ OLACAK

Burak hocanın döneminde Milot Rashica tamamen sağ kanadın değişilmez ismi olacak.

Solda ise Bakhtiyor Zaynutdinov'a, Arthur Masuaku'nun önünde görev vermeyi planlıyor.

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