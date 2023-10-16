Burak Yılmaz sistem değişikliğine gidiyor

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta dizginleri iyice eline aldı.
Milli takım arasını fırsat bilen ve takımına yoğun bir antrenman programı belirleyen genç çalıştırıcı, taktiksel değişime gidiyor.
2 FARKLI FORMASYON BELİRLEDİ
Burak Yılmaz, Şenol Güneş ile bir buçuk senedir 4-3-3 oynayan takımı, 4-4-2 ve 4-4-1-1 sistemine hazırlıyor.
Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 10 numara bölgesine de Ante Rebic ve alternatif olarak Rachid Ghezzal'ı deniyor.
RASHICA DEĞİŞMEZ OLACAK
Burak hocanın döneminde Milot Rashica tamamen sağ kanadın değişilmez ismi olacak.
Solda ise Bakhtiyor Zaynutdinov'a, Arthur Masuaku'nun önünde görev vermeyi planlıyor.
Milli takım arasını fırsat bilen ve takımına yoğun bir antrenman programı belirleyen genç çalıştırıcı, taktiksel değişime gidiyor.
2 FARKLI FORMASYON BELİRLEDİ
Burak Yılmaz, Şenol Güneş ile bir buçuk senedir 4-3-3 oynayan takımı, 4-4-2 ve 4-4-1-1 sistemine hazırlıyor.
Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, 10 numara bölgesine de Ante Rebic ve alternatif olarak Rachid Ghezzal'ı deniyor.
RASHICA DEĞİŞMEZ OLACAK
Burak hocanın döneminde Milot Rashica tamamen sağ kanadın değişilmez ismi olacak.
Solda ise Bakhtiyor Zaynutdinov'a, Arthur Masuaku'nun önünde görev vermeyi planlıyor.