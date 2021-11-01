Burak Yılmaz, Sevilla maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Fransa'daki lejyonerlerimziin takımı Lille, G Grubu'nda Sevilla'ya konuk olacak.



Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi İspanya'da basın toplantısı düzenlendi. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve burada yok. Kendisi Lille'de kaldı" açıklamasını yaptı.



Milli futbolcu son olarak takımının ligde Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçta forma giymişti. Bu mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli forvet 75 dakika sahada kaldı.



Lille Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşıyor



Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Lille oynadığı 3 maçta 2 puan topladı. Fransız ekibi grupta üçüncü, rakibi Sevilla ise 3 puanla ikinci sırada bulunuyor.





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