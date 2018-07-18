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Burak Yılmaz: "Sahalara çabuk döneceğim"

1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Burak Yılmaz, Trabzonspor taraftarına söz verdi ve şöyle konuştu, "Küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi gayet iyi ve güçlü hissediyorum. Beklenenden daha çabuk sahalara döneceğim."

Kaynak: Sabah
Burak Yılmaz: 'Sahalara çabuk döneceğim'
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18 Temmuz 2018 05:29
Trabzonspor'un Slovenya kampında kasığında yaşadığı şiddetli ağrıların ardından İstanbul'da operasyon geçiren Burak Yılmaz, dinlenmeye başladı.

Tecrübeli oyuncu sakatlığı ve iyi geçen ameliyatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Dönüş sürem çok uzun olmayacak. Bunu herkes görecek çünkü kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum ama bu ufak şansızlığın da üstesinden geleceğim" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı.

Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, ''Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir" diye konuştu.



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