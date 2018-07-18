Burak Yılmaz: 'Sahalara çabuk döneceğim'

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı.



Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, ''Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir" diye konuştu.

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Slovenya kampında kasığında yaşadığı şiddetli ağrıların ardından İstanbul'da operasyon geçiren, dinlenmeye başladı.Tecrübeli oyuncu sakatlığı ve iyi geçen ameliyatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Dönüş sürem çok uzun olmayacak. Bunu herkes görecek çünkü kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum ama bu ufak şansızlığın da üstesinden geleceğim" dedi.