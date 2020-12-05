'Burak Yılmaz, Ronaldo ve Ibrahimovic gibi'

Ligde attığı gollerine UEFA Avrupa Ligi'nde de devam eden Burak Yılmaz, Fransız basınında manşetlere taşındı.



Avrupa Ligi'nde Lille'in sahasında geriye düştüğü Sparta Prag maçında 77'de oyuna girip maçın kaderini değiştiren 35'lik yıldız için Fransızlar, "Lille'in kurtarıcısı" yorumlarını yaptı. Burak Yılmaz'ı Sabah Gazetesi'nin spor yazarları da değerlendirdi. İşte o yorumlar...



BURAK İÇİN NE DEDİLER?



LEVENT TÜZEMEN: EURO 2021'de kozumuz olur



Burak Yılmaz'ın başarısı tesadüf değil. 35 yaşında ama futbola olan aşkı 18 yaşında. Onu Türkiye'de izlerken iş ahlakına ve profesyonelliğine hep saygı duydum. Pozisyona girer, kaçırır, ıslıklanabilir. Ama asla küsmez, öz güvenini kaybetmez. Bazen jeneriklik goller atar bazen de kolay golleri kaçırır. Ama ekmek yediği yere saygısızlık etmez, yüreğini ortaya koyar. Burak, mükemmel profesyonelliği ile önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'nda da Milli Takım'ın en büyük kozu olur. Çünkü dünyada Burak gibi defans arkası koşuları mükemmel yapan oyuncular kolay bulunmuyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: Ronaldo ve Ibrahimovic gibi



Sanırım 20 gün önceydi. Burak Yılmaz'ın Ronaldo ve İbrahimovic görüşünü okudum. "Onları örnek almıyorum, onlar gibi olmaya çalışıyorum" diyordu. Trabzon günlerinde özel antrenörü vardı. Takım antrenmanı bittikten sonra kendini geliştirmek için farklı idmanlar yapıyordu. Beşiktaş ve A Milli Takım'da oyunculuk yeteneğine liderliği de ekledi. Artık şikâyet eden, negatif enerji veren görüntüsü yok. Fransa'da üzerindeki baskıdan da kurtuldu. Artık rahat, güvenli ve "Ağabey" pozisyonunda. Fizik olarak kendini koruduğu sürece gollerine de devam edecek; aynı Ronaldo ve İbrahimovic gibi...



