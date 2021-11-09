"Burak Yılmaz, milli takımı bırakacak!" iddiası!

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Burak Yılmaz, milli takımı bırakacak!' iddiası!
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09 Kasım 2021 19:32
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını terleten milli futbolcumuz Burak Yılmaz için Fransız basınından bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'in haberine göre; 36 yaşındaki golcü, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım gösterememesi halinde milli takımı bırakacak.

Haberde milli formayla çıktığı 74 maçta 30 gol kaydeden Yılmaz'ın Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde çıkacağı son 2 maçın Cebelitarık ve Karadağ olacağı ifade edildi.

Ancak Türkiye'nin; 2022 Dünya Kupası'na katılması halinde Burak Yılmaz, son turnuvasına çıkacağı belirtildi.


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