Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı

Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni kulübünün formasını ilk kez dün Royal Mouscron ile oynadıkları hazırlık maçında giydi.Golcü futbolcu, Belçika ekibi Mouscron'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı ve son 21 dakika görev aldı. Lille'de top koşturan bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Burak gibi oyuna sonradan dahil oldu.