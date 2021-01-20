Burak Yılmaz Lille'de ayın futbolcusu ödülünü aldı

Lille'de ayın futbolcusu ödülünü Milli golcümüz Burak Yılmaz'ın kazandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; losc.fr
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Burak Yılmaz Lille'de ayın futbolcusu ödülünü aldı
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20 Ocak 2021 23:22
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.



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