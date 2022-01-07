Burak Yılmaz, koronavirüse yakalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 36 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz, koronavirüse yakalandı
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07 Ocak 2022 15:18
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve Lille'in golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla coronaya yakalandığını duyurdu.

Son günlerde tüm dünyada artan vaka sayıları, Avrupa futbolunu durma noktasına getirdi. Özellikle İngiltere'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken, Süper Lig'de de başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulübün futbolcusu virüse yakalanmış durumda.

Fransa'da Lille forması giyen ve geçtiğimiz gün L'Equipe tarafından Fransa futbolunun en önemli 30 figürü arasında gösterilen Burak Yılmaz da corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

 


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