Burak Yılmaz kendiyle yarışıyor

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği ve ödenen rakamlar nedeniyle şüpheyle bakılan Burak Yılmaz, ligin ilk yarısındaki performansıyla eleştirilere cevap verdi.Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 14 gol atarak, gol krallığı yarışında Jahovic ve Gomis ile zirveyi paylaşan Burak Yılmaz, en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı.Bordo-mavili formayı tekrar giydiği için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu,dedi.14143821Burak YılmazBafetimbi GomisAdis JahovicVagner LoveUmut Bulut