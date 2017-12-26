Burak Yılmaz kendiyle yarışıyor

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği ve ödenen rakamlar nedeniyle şüpheyle bakılan Burak Yılmaz, ligin ilk yarısındaki performansıyla eleştirilere cevap verdi.
Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 14 gol atarak, gol krallığı yarışında Jahovic ve Gomis ile zirveyi paylaşan Burak Yılmaz, en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı.
Bordo-mavili formayı tekrar giydiği için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Buraya gelirken hedeflerim vardı. Bunlardan en büyüğü de şampiyonluk. Sezon başı beklenilen sonuçları alamadık ama Rıza hoca ile toparlanmayı başardık. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız" dedi.
14 MAÇ
14 GOL
38 ŞUT
21 İSABET
GOL KRALLIĞINDA İLK 5
Burak Yılmaz Trabzonspor 14
Bafetimbi Gomis Galatasaray 14
Adis Jahovic Göztepe 14
Vagner Love Alanyaspor 10
Umut Bulut Kayserispor 9
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Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 14 gol atarak, gol krallığı yarışında Jahovic ve Gomis ile zirveyi paylaşan Burak Yılmaz, en son 2010-11 sezonunun devre arasına kadar 16 gol atarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı.
Bordo-mavili formayı tekrar giydiği için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Buraya gelirken hedeflerim vardı. Bunlardan en büyüğü de şampiyonluk. Sezon başı beklenilen sonuçları alamadık ama Rıza hoca ile toparlanmayı başardık. Ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız" dedi.
14 MAÇ
14 GOL
38 ŞUT
21 İSABET
GOL KRALLIĞINDA İLK 5
Burak Yılmaz Trabzonspor 14
Bafetimbi Gomis Galatasaray 14
Adis Jahovic Göztepe 14
Vagner Love Alanyaspor 10
Umut Bulut Kayserispor 9
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın