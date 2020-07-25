Burak Yılmaz: 'İnşallah Arda'nın Galatasaray'a transferi olur'

Beşiktaş'tan ayrılan ve Lille anlaşan Burak Yılmaz, yakın arkadaşı Arda Turan hakkında açıklamada bulundu.



TRT SPOR'un canlı yayınına bağlanan Burak, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini söyledi.



Burak Yılmaz açıklamasında, "Arda'nın transferi inşallah olur, inşallah Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum." ifadelerini kullandı



