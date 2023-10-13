Burak Yılmaz'ın zorlu tercihi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisine nasıl bir 11 çıkaracağı merak edilirken, genç hocanın kafasında kadro yapısı oluşturmaya başladığı ifade edildi.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Burak Yılmaz'ın zorlu tercihi
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13 Ekim 2023 13:14
Beşiktaş'ta seçim gerçekleşene kadar yola devam edileceği açıklanan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisinde nasıl bir 11 çıkaracağı merak konusu. Genç hocanın orta saha kurgusuna kafa yorduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Gedson ve Salih'in derbide foyma giyme ihtimalleri çok düşük. Yılmaz bu nedenle Amir ve Chamberlain'in yanına bir isim arıyor. 37 yaşındaki hocanın bu bölgede Necip'i ya da Zaynutdinov'u tercih etmesi bekleniyor.

Amartey'in de sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılmasının ardından Necip'in defansa çekilmesinin de ihtimaller arasında olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın Torreira'lı Kerem Demirbay'lı Mertens'li güçlü orta sahasına Yılmaz'ın hangi üçlü ile karşılık vereceği merak konusu.

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