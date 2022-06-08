Burak Yılmaz'ın rotası İtalya

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU!

Lille'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Burak Yılmaz, rotasını İtalya'ya çevirdi.A Spor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde canlı yayında Avrupa'da kalmak istediğini söyleyen ve Türk takımlarıyla görüşmediği belirten Burak Yılmaz, Fiorentina ile görüşmelere başladı.Lille'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a döneceği haberleri çıkan deneyimli isim, bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı. 36 yaşındaki isim Beşiktaş için,ifadelerini kullanmıştı.Ağustos 2020'de Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde geçtiğimiz sezonda 33 maçta 7 gol, 4 asist yaptı. Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda ise Lille'nin elde ettiği tarihi şampiyonlukta başrol oynadı.