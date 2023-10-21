Burak Yılmaz'ın ilk derbi heyecanı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, antrenörlük kariyerinin ilk derbisinde Galatasaray ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'ın ilk derbi heyecanı
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21 Ekim 2023 12:32
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak. 

 
 

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