Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e itirazı kararı değiştirmedi

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Salzburg'a 2-1 yenildiği maçta yaşanan penaltı pozisyonunda Burak Yılmaz'ın hakem Halil Umut Meler'e itirazları damga vurdu.
Maçın 30. dakikasında Botman'ın müdehalesi ile yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille'de tüm futbolcuların itirazları neticesinde VAR hakemi Mete Kalkavan, Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemesi için çağırdı. Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.
"HENÜZ SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"
Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec maçın ardından açıklamada bulundu. Gourvennec maç değerlendirmesinde "Maça çok iyi başladık, Salzburg presli oynayan bir takım ve onların baskısından çıkmayı başardık. Teknik olarak ve oyuncu seçimlerinde daha iyi olsaydık sonucumuz daha iyi olacaktı. Ayrıca penaltı pozisyonundan bahsetmiyorum bile." sözlerini kullandı.
Jocelyn Gourvennec henüz son sözümüzü söylemedik diyerek, "Önümüzde 4 maç var, henüz puanımız yok ama biz de son sözümüzü henüz söylemedik" açıklamasını yaptı.
Maçın 30. dakikasında Botman'ın müdehalesi ile yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille'de tüm futbolcuların itirazları neticesinde VAR hakemi Mete Kalkavan, Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemesi için çağırdı. Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.
"HENÜZ SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"
Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec maçın ardından açıklamada bulundu. Gourvennec maç değerlendirmesinde "Maça çok iyi başladık, Salzburg presli oynayan bir takım ve onların baskısından çıkmayı başardık. Teknik olarak ve oyuncu seçimlerinde daha iyi olsaydık sonucumuz daha iyi olacaktı. Ayrıca penaltı pozisyonundan bahsetmiyorum bile." sözlerini kullandı.
Jocelyn Gourvennec henüz son sözümüzü söylemedik diyerek, "Önümüzde 4 maç var, henüz puanımız yok ama biz de son sözümüzü henüz söylemedik" açıklamasını yaptı.