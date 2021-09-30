Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e itirazı kararı değiştirmedi

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Salzburg'a 2-1 yenildiği maçta yaşanan penaltı pozisyonunda Burak Yılmaz'ın hakem Halil Umut Meler'e itirazları damga vurdu.Maçın 30. dakikasında Botman'ın müdehalesi ile yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille'de tüm futbolcuların itirazları neticesinde VAR hakemi Mete Kalkavan, Halil Umut Meler'i pozisyonu izlemesi için çağırdı. Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec maçın ardından açıklamada bulundu. Gourvennec maç değerlendirmesinde "" sözlerini kullandı.Jocelyn Gourvennec henüz son sözümüzü söylemedik diyerek, "" açıklamasını yaptı.