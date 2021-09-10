Burak Yılmaz'ın golü Lille'in galibiyetine yetmedi

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e konuk oldu.



Yves Allainmat - Le Moustoir Stadı'nda oynanan maçı Lorient 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Lauriente'nin golüyle Lorient öne geçerken beraberlik golünü atan isim Milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu. 25. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Burak'ın golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da öne geçmek için büyük çaba sarf ederken dakikalar 87'ye geldiğinde ilk golün asistini yapan Moffi'nin golüyle Lorient öne geçti ve üç puan da ev sahibinin oldu.



Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de maça başladı. Yusuf Yazıcı 75, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.



Bu sonuçla Lille 5 puanda kalırken Lorient ise 8 puana yükseldi.



